Fethiyespor evinde Kuşadası gurbette

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde zirvede tamamlayan 43 puanlı lider Fethiyespor, yarın ikinci devrenin ilk maçında evinde 32 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde zirvede tamamlayan 43 puanlı lider Fethiyespor, yarın ikinci devrenin ilk maçında evinde 32 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İç sahada 9'da 9 yaparak fire vermeyen Fethiyespor, seyircisi önündeki seriyi 10 maça çıkarmaya çalışacak.

2'nci Grup'ta devre arasına Play-Off hattının 2 puan gerisinde 7'nci sırada giren 28 puanlı Kuşadasıspor ise sezonun ikinci yarısını Ordu deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Yeni Ordu Stadı'nda aynı saatte 29 puanı bulunan bir basamak üzerindeki 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak. Kuşadasıspor dış sahadaki 7 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri