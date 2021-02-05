Fethiyespor evinde ilk kez takıldı
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Fethiyespor evinde ilk kez takıldı

05.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:31
Fethiyespor evinde ilk kez takıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor iç sahada ilk kez puan kaybederken liderlik koltuğunu da Nazilli Belediyespor'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor iç sahada ilk kez puan kaybederken liderlik koltuğunu da Nazilli Belediyespor'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Evinde daha önce oynadığı 8 maçı kazanarak 24 puan toplayan, bu periyotta 23 gol atıp, 2 gol yiyen Fethiyespor, Darıca engelini aşamadı.

İkinci yarıda oynadığı ilk 2 maçtan beraberlikle ayrılan Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros yeniden toparlanacaklarını söyleyerek, "Yarış devam ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki haftada 4 puan kaybettik. Ancak bu kayıpları telafi edecek gücümüz var. Uzun lig maratonunda kayıplar olacaktır. Rakiplerimiz de takılacaktır. Önemli olan daha fazla çalışmak ve disiplinden kopmamak" dedi. Fethiyespor gelecek hafta Yozgatspor 1959 deplasmanına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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