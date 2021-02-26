Fethiyespor evinde ikinci kez takıldı
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Fethiyespor evinde ikinci kez takıldı

26.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:55
Fethiyespor evinde ikinci kez takıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen averajla liderlik koltuğunu koruyan Fethiyespor, bu sezon iç sahada ikinci kez puan kaybı yaşadı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen averajla liderlik koltuğunu koruyan Fethiyespor, bu sezon iç sahada ikinci kez puan kaybı yaşadı. Fethiye'de oynadığı ilk 11 maçın 9'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Kendisi gibi 44 puanı bulunan ancak bir maç eksiği olan Belediye Kütahyaspor'a yakalanan Fethiyespor, şampiyonluk şansını riske soktu. Fethiye temsilcisi, önümüzdeki 2 hafta Play-Off yarışı veren Yomraspor (D) ve Ceyhanspor'la karşılaşacak. Fethiyespor'da Cem ve Alihan sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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