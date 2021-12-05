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Fethiyespor durdurulamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiyespor durdurulamıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son haftaların formda ekibi Karşıyaka'yı Ege derbisinde 1-0 yenerek iç sahada 8'de 8 yaptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son haftaların formda ekibi Karşıyaka'yı Ege derbisinde 1-0 yenerek iç sahada 8'de 8 yaptı. Evinde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Fethiye, grupta 37 puana ulaşarak bitime 2 hafta kala sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Fethiyespor, maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.


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