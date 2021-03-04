Fethiyespor dondu kaldı
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Fethiyespor dondu kaldı

04.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:33
Fethiyespor dondu kaldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası lider durumdayken Teknik Direktör Mesut Toros'la yollarını beklenmedik şekilde ayıran Fethiyespor, yeni teknik patronu Bahri Kaya yönetimindeki ilk maçta Yomraspor'a 2-0 yenilerek koltuktan indi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası lider durumdayken Teknik Direktör Mesut Toros'la yollarını beklenmedik şekilde ayıran Fethiyespor, yeni teknik patronu Bahri Kaya yönetimindeki ilk maçta Yomraspor'a 2-0 yenilerek koltuktan indi. Grupta Toros yönetiminde son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldıktan sonra yenilmezlik serisi biten Fethiye, 44 puanda kalıp koltuğunu 47 puana ulaşan Belediye Kütahyaspor'a kaptırdı. İkinci sıraya gerileyen Fethiye'den bir maçı da eksik olan Kütahya, Darıca Gençlerbirliği deplasmanındaki galibiyetle Muğla temsilcisine 3 puan fark attı. Bu sezon evinde 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan, aynı başarılı tabloyu deplasmanda sergileyemeyip gurbetten 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet çıkaran Fethiye, kalan 9 haftada zirveyi yeniden devralmaya çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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