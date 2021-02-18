Fethiyespor'dan zirveye damga
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Fethiyespor'dan zirveye damga

18.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:51
Fethiyespor'dan zirveye damga

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tekirdağspor'u evinde 3-1 yenerek Nazilli Belediyespor'dan 2 hafta önce kaptırdığı liderliği geri alan Fethiyespor, şampiyonluk yolundaki iddiasını yeniden kanıtladı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tekirdağspor'u evinde 3-1 yenerek Nazilli Belediyespor'dan 2 hafta önce kaptırdığı liderliği geri alan Fethiyespor, şampiyonluk yolundaki iddiasını yeniden kanıtladı. Grupta 40 puana ulaşan Muğla temsilcisi, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde iç sahada bu sezon istatistiklere damga vurdu.

Bu sezon Mesut Toros yönetiminde evinde çıktığı 10 maçın 9'unu kazanıp yalnız 1 beraberlik alan Fethiyespor, iç sahada 27 gol atıp 4 gol yedi. Fethiyespor, 3'üncü Lig'in iç sahada en çok kazanan, en çok puan toplayan, en az yenilen, en çok gol atıp, en az gol yiyen takımı konumunda.Muğla ekibinde Anıl Gir de dün Tekirdağ ağlarını 2 kez sarsarak grupta 14 golle krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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