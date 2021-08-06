Fethiyespor'dan sol bek transferi
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Fethiyespor'dan sol bek transferi

Fethiyespor'dan sol bek transferi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan sol bek Mehmet Berkant Yaylan ile anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan sol bek Mehmet Berkant Yaylan ile anlaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Başakşehir'de başlayan 2002 doğumlu Berkant, Adana Demirspor ve kiralık olarak Kozanspor FK formaları giydi. Mehmet Berkant Yaylan'a hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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