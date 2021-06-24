Fethiyespor'dan sağ bek transferi

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finalde İskenderun FK'ya elenen Fethiyespor, yeni sezon öncesi dış transferde Edirnespor'dan sağ bek Mehmet Mustafa Yıldızaç'la anlaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finalde İskenderun FK'ya elenen Fethiyespor, yeni sezon öncesi dış transferde Edirnespor'dan sağ bek Mehmet Mustafa Yıldızaç'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Mustafa Yıldızaç'a hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma ile başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi. Kocaelispor ve Körfez FK altyapısında yetişen 23 yaşındaki savunmacı Kocaeli Birlikspor ve Alibeyköy'de de görev aldı. Mehmet Mustafa geçen sezon Edirnespor formasıyla 3'üncü Lig'de 28 müsabakada oynadı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı