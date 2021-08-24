Fethiyespor'dan Özgür hamlesi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Fethiyespor, transferde savunmasını Pendikspor'dan ayrılan Özgür Çelik'le güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Fethiyespor, transferde savunmasını Pendikspor'dan ayrılan Özgür Çelik'le güçlendirdi.

Kariyerinde Hatayspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, İnegölspor, Akyurt Şekerspor, 1922 Konyaspor, Sarıyer formalarını da terleten 35 yaşındaki Özgür, Tuzla ve Bandırma formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşarken, 10 kez Play-Off'a kalma ve 3 kez final heyecanı gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı