Fethiyespor'dan iki imza
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Fethiyespor'dan iki imza

Fethiyespor'dan iki imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası Talha Mayhoş'la el sıkışırken, iç transferde sözleşmesi biten sağ kanat Ali Han Tunçer'le yeni mukavele imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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