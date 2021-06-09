Fethiyespor'dan iki imza
MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası Talha Mayhoş'la el sıkışırken, iç transferde sözleşmesi biten sağ kanat Ali Han Tunçer'le yeni mukavele imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı