Fethiyespor'dan çifte imza
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Fethiyespor'dan çifte imza

26.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:42
Fethiyespor'dan çifte imza

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fethiyespor çifte transfere imza attı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fethiyespor çifte transfere imza attı. Ege ekibi Kozanspor'da forma giyen Tahir Kurtuluş ve Vanspor'da oynayan orta saha Cem Özdemir'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kozanspor forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tahir Kurtuluş ile anlaşmıştır. Pazarspor, Çorum FK, Vanspor FK ve Bayrampaşa formalarını da terleten Tahir Kurtuluş'un kariyerinde 3'üncü Lig'de 174, 2'nci Ligde 11 maçı bulunuyor. Tahir Kurtuluş'a hoş geldin diyor, lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, son olarak Vanspor FK forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile anlaşmıştır. Adanaspor, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor ve Manisa FK formalarını terleten Cem Özdemir'in kariyerinde 34 Süper Lig, 83 TFF 1'nci Lig ve 27 2'nci Lig maçı bulunuyor. Cem Özdemir'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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