Fethiyespor'dan acı fren

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 1-0 yenildikten sonra dün evinde İçel İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olarak iç sahada ilk puan kaybını yaşayan Fethiyespor zirvedeki yerini tehlikeye soktu. Taraftarının önündeki 10 maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlılar, ilk kez üst üste 2 karşılaşma kaybetti. Ligde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgisi bulunan Fethiyespor 46 puanda kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Fethiye ekibinde stoper Özgür, Mardin deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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