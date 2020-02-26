Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi

26.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:41

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 haftadır 3 puana hasret kalıp Play-Off hattından çıkan Fethiyespor, teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi. Son olarak sezon başında Fethiye'nin grupta Play-Off yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı çalıştıran Toros, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fethiyespor'da daha önce 2014-15 sezonunda da görev alan Toros'un yardımcılıklarını Erdinç Pala, Enver Ataçocuğu ve Coşkun Kapudağlı yapacak. Kariyerinde daha önce Altay, Aydınspor 1923 ve Tire 1922'de de çalışan Mesut Toros, geçen sezon ligde Karşıyaka'ya Play-Off oynatıp bu sezon 3'üncü haftada takımdan ayrılmıştı. Fethiye grupta 37 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde yer alıyor.

Kaynak: DHA