Fethiyespor'da imzalar sürüyor
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Fethiyespor'da imzalar sürüyor

Fethiyespor'da imzalar sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getirip iddialı transferler yahan Fethiyespor, iki ismi daha renklerine bağladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getirip iddialı transferler yahan Fethiyespor, iki ismi daha renklerine bağladı. Muğla temsilcisi geçen sezon Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Kocaelisporlu 21 yaşındaki stoper Onur Öztonga ve Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan Altınordulu aynı yaştaki stoper Şahan Akyüz'le sözleşme imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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