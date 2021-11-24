Fethiyespor'da iki ayrılık - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiyespor'da iki ayrılık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiyespor'da iki ayrılık

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Cemal Şener ve Turgay An ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cemal Şener ve Turgay An'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2019'dan bu yana takımda görev alan Cemal, bu sezon ligde 10 maçta görev aldı. Geçen sezon ikini yarıyı Yalovaspor'da kiralık oynayarak geçiren Turgay ise 6 maçta oynadı.


Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! Minimum cezayı alması durumunda sezonun ilk yarısını kapatacak

Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! Minimum cezayı alması durumunda sezonun ilk yarısını kapatacak

 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title