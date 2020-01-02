Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sırada yer alan Fethiyespor, ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı.
02.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:21
TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sırada yer alan Fethiyespor, ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı. Muğla temsilcisi, kadrosunu Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır'la takviye etti. Burak 3. Lig 3. Grup'taki Nazilli'de ilk yarıda 15 maçta forma giyerek 2 gol attı.
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI