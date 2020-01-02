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Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sırada yer alan Fethiyespor, ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı.

02.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:21
Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider 'un gerisinde ikinci sırada yer alan , ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı. Muğla temsilcisi, kadrosunu Belediyespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır'la takviye etti. Burak 3. Lig 3. Grup'taki Nazilli'de ilk yarıda 15 maçta forma giyerek 2 gol attı.


Kaynak: DHA
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