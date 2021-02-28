Fethiyespor'da Bahri Kaya dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiyespor'da Bahri Kaya dönemi

28.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:11
Fethiyespor'da Bahri Kaya dönemi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası bu sezon istatistiklere damga vurup takımı zirveye taşıyan teknik direktör Mesut Toros'la yollarını sürpriz bir şekilde ayıran lider Fethiyespor'da göreve Bahri Kaya getirildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası bu sezon istatistiklere damga vurup takımı zirveye taşıyan teknik direktör Mesut Toros'la yollarını sürpriz bir şekilde ayıran lider Fethiyespor'da göreve Bahri Kaya getirildi.

Muğla temsilcisi, birçok kulüpte görev yapıp son olarak sezon başında Çorum FK'yı çalıştıran 64 yaşındaki Kaya'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mustafa Er Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiyespor'da Bahri Kaya dönemi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 13:13:54. #1.15#
title