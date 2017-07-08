Fethiyespor Başlıyor

SPOR Toto 2'nci Lig ekibi Fethiyespor, 2017-18 sezonunun hazırlıklarına yarın başlayacak.



Sezon öncesi hazırlıklarını 3 etap halinde gerçekleştirecek olan Fethiyespor, ilk bölümde günde çift idmanla 10 gün boyunca Fethiye'de çalışacak. Lacivert beyazlılar, daha sonra 3 gün izin yapıp Ankara Kızılcahamam'da kampa girecek. Fethiye ekibi 10 günlük Kızılcahamam kampında hazırlık maçları oynadıktan sonra yine 3 gün dinlenecek. Fethiyespor, son hazırlıklarını ise Bolu'da gerçekleştirecek.



Teknik direktör Eser Kardeşler'le anlaşan Fethiyespor, bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdürecek. - Fethiye