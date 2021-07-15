Fethiyespor'a sol bek geldi
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Fethiyespor'a sol bek geldi

Fethiyespor'a sol bek geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Fethiyespor, geçen sezon Esenler Erokspor forması giyen sol bek Erdinç Karakaş ile anlaştı.

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Fethiyespor, geçen sezon Esenler Erokspor forması giyen sol bek Erdinç Karakaş ile anlaştı.Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yeni transferimiz Erdinç Karakaş kariyerinde 338 maça çıkarken Nazilli Belediyespor, Kırşehir Belediyespor ve Kocaelispor formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.Erdinç Karakaş'a hoş geldin diyor ve lacivert- beyaz forma ile başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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