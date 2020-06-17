Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Sağlıklı Turizm Belgesi" alarak kapıları açan oteller, misafirlerini bekliyor.

Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor
17.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:50

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Sağlıklı Turizm Belgesi" alarak kapıları açan oteller, misafirlerini bekliyor.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, "Sağlıklı Turizm Belgesi" verilen Tui Sensatori Resort Barut Hotel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinde 55 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Turizm sezonunu alınan önlemlerle keyifli bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirten Uysal, "Amacımız Fethiye'ye gelen misafirlerimize en hijyenik sağlıklı ortamda tatil sunmak. İlgili bakanlıkların yayımladığı genelgeler doğrultusunda otelcilerimiz yatırımlarını ve hazırlıklarını yaptı." dedi.

İlçedeki bazı otellerin "Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığını, birçoğunun da başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu bildiren Uysal, "Fethiye'deki otellerimiz sağlıklı ve güvenli turizm için hazır." ifadesini kullandı.

Kaymakamlık, Belediye ve esnafın plajlarda gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Uysal, ortak kullanım alanlarının sürekli denetlendiğini dile getirdi.

Uysal, lise ve üniversite sınavlarının ardından bölgelerinde yoğunluk beklediklerini, yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla hareketliliğin daha da artacağını öngördüklerini kaydetti.

Fethiye'nin Türkiye'deki en güzel plajları barındırdığını, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Uysal, şunları ifade etti:

"İlçemiz, deniz, kum, güneşin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bunların başında Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan uçuş yapanlar eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyredebiliyor. Paraşütün dışında rüzgar sörfü, rafting, dalış gibi birçok etkinliğimiz de hizmet vermek için hazır. Kayaköy, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Af Kule Manastırı, Göcek, Ölüdeniz gibi Türkiye'nin tanıtım güzü bölgelerimiz ziyaretçilerini bekliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Türkan Şoray Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Daha Fazla İlaç Türk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:50:20. #1.15#
title