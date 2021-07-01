Fethiyeli Mert'i Keçiören kaptı
Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'un 24 yaşındaki stoperi Mert Özmen, TFF 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'un 24 yaşındaki stoperi Mert Özmen, TFF 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor'da yetişen Mert, son 2 sezonda görev yaptığı Fethiye'de geçen yıl 29 maça çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı