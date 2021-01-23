Fethiye'ye potada dev rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yarın Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Fethiye'de yeni transfer ABD'li oyun kurucu Robert Johnson ilk kez forma giyecek. Ligdeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Muğla temsilcisi bu sezon 17 maçta 4 galibiyet alabildi. Euroleague'de son 6 maçını kazanmasına rağmen ligde geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe ise 17 maçta 13 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

- Fethiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı