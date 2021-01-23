Fethiye'ye potada dev rakip
23.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:35
ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yarın Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yarın Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Fethiye'de yeni transfer ABD'li oyun kurucu Robert Johnson ilk kez forma giyecek. Ligdeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Muğla temsilcisi bu sezon 17 maçta 4 galibiyet alabildi. Euroleague'de son 6 maçını kazanmasına rağmen ligde geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe ise 17 maçta 13 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.
- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı