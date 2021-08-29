Fethiye'ye ABD'li guard
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk mücadelesinin ardından Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Fethiye Belediyespor, transferde ABD'li guard Patrick Rembert ile anlaşma sağladı.
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk mücadelesinin ardından Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Fethiye Belediyespor, transferde ABD'li guard Patrick Rembert ile anlaşma sağladı. 31 yaşında, 1.85 boyundaki basketbolcu, profesyonel kariyerine Slovenya'da başlayıp Avrupa'da birçok kulüpte forma giydi. Rembert, geçen sezonu Bosna Hersek'in Siroki takımında geçirdi.
- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı