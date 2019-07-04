Fethiye ve Ortaca'da atlı jandarmalar göreve başladı

MUĞLA'nın Fethiye ve Ortaca ilçelerinde turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde, atlı jandarmalar görev yapmaya başladı. Atlı jandarma timini gören turistler yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle 6 kişilik ekip, Muğla'ya geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak. Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı geçici at merkezinde kalan atlı jandarmaların bir bölümü, Sarıgerme sahili, Belediye Plajı, Dalyan ve Sarıgerme mahallelerinde görev yürütecek. Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde konuşlanan diğer ekip ise Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında görev yapacak. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler ise, atlı jandarma ekibine ilgi gösteriyor.



Kaynak: DHA

- Muğla