Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi 25. 08. 2021 Çarşamba günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecektir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi 25. 08. 2021 Çarşamba günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecektir.
Kaynak: Habermetre