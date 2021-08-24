Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi

Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi 25. 08. 2021 Çarşamba günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecektir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi 25. 08. 2021 Çarşamba günü saat 11: 00'de gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Arda Turan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:38:42. #1.16#

title