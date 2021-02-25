Fethiye, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı
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Fethiye, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı

25.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:35
Fethiye, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "ttidigital.izfas.com.tr" adresinden dijital platformda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Fethiye de yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "ttidigital.izfas.com.tr" adresinden dijital platformda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Fethiye de yerini aldı.

Fethiye'nin etkili tanıtımı için aylar öncesinden hazırlıklarını yapan Fethiye Belediyesi ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Fethiye Turizm Konseyi'nde alınan kararlar doğrultusunda fuar standını dijital reklam panoları ve ilçenin görselleriyle donattı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, turizm fuarlarının bölge destinasyonu için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarına Belediye ve FTSO iş birliğinde girdiklerini ifade eden Karacaca, "14. Travel Turkey İzmir Digital Fuarı'nda standımızı Fethiye'mizin muhteşem görselleriyle hazırladık. Fethiyeli yurttaşlarımızı ve Fethiye'mizi takip etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı https://ttidigital.izfas.com.tr adresinden gezilebilecek dijital fuarda Hol A4-4 Nolu Fethiye standına bekliyorum." dedi.

FTSO Başkanı Osman Çıralı ise alternatif turizm seçenekleriyle bölgedeki turizm çeşitliliğini ön plana çıkararak turizmin 12 aya yayılması hedefine uygun tanıtım çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Çıralı, tüm Fethiyelileri ve Fethiye sevdalılarını https://ttidigital.izfas.com.tr adresinden gezilebilecek dijital fuarda, Hol A4-4 Nolu Fethiye standına davet etti.

Sektörel çevrim içi söyleşilerin de organize edildiği fuar, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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