Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime destek

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemeleri de bulunan 742 okul çantası Fethiye ile Seydikemer ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan proje kapsamında içerisinde 2 defter, kalem seti, kalemlik, boya ve cetvel seti bulunan çantalar, ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, tüm yardımları FTSO üyeleri adına ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Çıralı, üniversite öğrencileri için burs kayıtlarının da devam ettiğini dile getirdi.

Geçen dönemden yaklaşık 70 başarılı öğrencinin bu yıl da odadan burs almaya devam edeceğini belirten Çıralı, "Tüm üyelerimiz adına öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Uzun süre ayrı kaldıkları okullarına nihayet kavuştular. Bizde FTSO olarak onların eğitimine katkıda bulunmak istedik. Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi arttırarak sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.