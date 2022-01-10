Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle bir araya geldi
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gazetecilerle kahvaltılı buluşan FTSO Başkanı Osman Çıralı, gazetecilerin gece gündüz demeden, 24 saat fedakarca çalıştığını ve kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

Çıralı, doğru ve tarafsız yapılan haberlerle odanın faaliyetlerini, projelerini en iyi şekilde üyelere ve kamuoyuna duyurulmasında gazetecilerin büyük emeği olduğunu vurguladı.

Odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Çıralı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title