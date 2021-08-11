Fethiye Sahil Güvenlik Binbaşı ile Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti.
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Fethiye Sahil Güvenlik Binbaşı ile Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti.

Fethiye Sahil Güvenlik Binbaşı ile Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına atanan Sahil Güvenlik Binbaşı Erdal KIREKER ile Göcek Sahil Güvenlik Komutanı Başçavuş Osman AYVAZ Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti.

Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına atanan Sahil Güvenlik Binbaşı Erdal KIREKER ile Göcek Sahil Güvenlik Komutanı Başçavuş Osman AYVAZ Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakamımız, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Fethiye Sahil Güvenlik Binbaşı ile Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti. - Haberler
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