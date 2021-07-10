Fethiye potasında transfer sürüyor
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Fethiye potasında transfer sürüyor

Fethiye potasında transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Basketbol Ligi'ne tek sezonluk maceranın ardından düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Basketbol Ligi'ne tek sezonluk maceranın ardından düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla ekibi, Samsunspor'dan 21 yaşındaki uzun forvet Muhammet Engin Kalkan ve Konyaspor'dan 22 yaşındaki forvet Arda Erdoğan'ı kadrosuna kattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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