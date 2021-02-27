Fethiye potada zor deplasmanda
27.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın namağlup lider Anadolu Efes'in konuğu olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın namağlup lider Anadolu Efes'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.15'te çalacak. Ligde çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Fethiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle sezona yaklaşık 3 haftalık ara verilmeden önce 10 Şubat'ta Beşiktaş'a 76-65 mağlup olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı