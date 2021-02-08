Fethiye potada yarışa tutundu
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Fethiye potada yarışa tutundu

08.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:49
Fethiye potada yarışa tutundu

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda dibe demir atan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde direkt rakiplerinden OGM Ormanspor'u 98-89 yenerek, kümede kalma yarışında umutlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda dibe demir atan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde direkt rakiplerinden OGM Ormanspor'u 98-89 yenerek, kümede kalma yarışında umutlandı.

Ligde 20 maçta 5 galibiyete ulaşan Fethiye, normal sezonun bitimine 10 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde yer alıyor. Muğla temsilcisinde Elgin Cook, Ormanspor önünde 31 sayı, 10 ribaundla yıldızlaşırken, Frazier 13 asist yaptı. Lokman Hekim Fethiye Bld, ligde milli ara öncesi son maçını çarşamba günü Beşiktaş deplasmanında oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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