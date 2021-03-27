Fethiye potada umut arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiye potada umut arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiye potada umut arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında son sıraya demir atıp bitime 5 hafta kala kurtuluş umutlarını azaltan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Darüşşafaka Tekfen deplasmanına çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında son sıraya demir atıp bitime 5 hafta kala kurtuluş umutlarını azaltan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Darüşşafaka Tekfen deplasmanına çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak. İstanbul temsilcisi ligde 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alırken, Fethiye, oynadığı 25 maçta 6 galibiyet elde edebildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye potada umut arıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:44:08. #1.16#
title