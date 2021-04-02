Fethiye potada son kozlarını oynuyor
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Fethiye potada son kozlarını oynuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiye potada son kozlarını oynuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 4 haftasına girilirken düşme hattında dibe demir atan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Türk Telekom'u umut tazeleme hedefiyle ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 4 haftasına girilirken düşme hattında dibe demir atan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Türk Telekom'u umut tazeleme hedefiyle ağırlayacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 17.30'da yapılacak. Ligde ilk sezonunu geçiren Muğla temsilcisi 26 haftada 6 galibiyet alabildi. Türk Telekom ise 15 galibiyetle ilk 4 yarışı veriyor. Fethiye'nin son 4 maç öncesi yakalamaya çalıştığı kurtuluş hattındaki Galatasaray'la arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Muğla ekibinin 32, sezon başında 1 puanı silinen Galatasaray'ın ise 33 puanı var. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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