Fethiye potada sıkıntılı
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Fethiye potada sıkıntılı

10.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:06
Fethiye potada sıkıntılı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda dibe demir atıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kulüpteki mali sıkıntıyı da aşmaya çalışıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda dibe demir atıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kulüpteki mali sıkıntıyı da aşmaya çalışıyor. Muğla temsilcisinde oyuncuların 1.5 aylık alacakları bulunduğu için yaklaşık 2 haftadır antrenmanlara çıkmadıkları öğrenildi. Evindeki son Empera Halı Gaziantep Basketbol maçını hafta içinde takım antrenmanı yapamadan oynayıp sahadan 30 sayı farkla mağlup ayrılan Fethiye'de yabancı oyuncuların boykota bu hafta da devam ettikleri belirtildi. Kadrosunda 5 yabancı bulunan Fethiye son olarak geçen hafta Neal ve Frasier'le yollarını ayırıp Ricky Ledo'yu transfer etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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