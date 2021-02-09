Fethiye potada seri istiyor
09.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:42
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından evinde OGM Ormanspor'u yenerek son sıradan kurtulmak için umutlanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından evinde OGM Ormanspor'u yenerek son sıradan kurtulmak için umutlanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 17.00'de yapılacak. Maç öncesi Beşiktaş 10 galibiyetle Play-Off yarışı verirken, ilk sezonunda 5 galibiyet alabilen Fethiye Bld düşme hattında yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı