Fethiye potada pes etmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye potada pes etmiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiye potada pes etmiyor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda aylardır dibe demir atan, haftalardır maaşları ödenmeyen oyuncuların yaptığı boykot kriziyle boğuşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, tüm sıkıntılarına rağmen Türk Telekom'u evinde son saniye basketiyle mağlup ederek, bitime 3 maç kala ligde...

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda aylardır dibe demir atan, haftalardır maaşları ödenmeyen oyuncuların yaptığı boykot kriziyle boğuşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, tüm sıkıntılarına rağmen Türk Telekom'u evinde son saniye basketiyle mağlup ederek, bitime 3 maç kala ligde kalmak için umutlandı. Geçen aydan beri maaşlarını alamayan oyuncuların antrenman boykotu yapıp maçlara çıktığı Muğla temsilcisinde yönetim Telekom sınavı öncesi birer maaşları yatırdı. Maçtan önce maaşların yatmasıyla 2 gün takım antrenmanı yapabilen Fethiye Bld., güçlü rakibini Ricky Ledo'nun bitime 4 saniye kala attığı üçlükle 82-81 yenmeyi başardı.

Ligde son 3 maç öncesi 27 haftada 7 galibiyete ulaşan Fethiye, kümede kalma yarışından kopmazken antrenör Alkım Ay, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Perşembe ve cuma yapılan iki antrenmanla maça çıkabildik. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden geleni yaptılar. Biz can derdindeyiz. Her maç savaşmaya çalışacağız. Problemlerimizi çözdük. Maç içerisinde ikinci yarıdaki düşüşümüz az antrenman yapmamızdan kaynaklanıyor. Yönetimimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son 3 maçımızı da kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah önümüzdeki üç maçı alarak ligde kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Deniz Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Metin Oktay Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiye potada pes etmiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:30:55. #1.14#
title