Fethiye potada operasyon yaptı
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Fethiye potada operasyon yaptı

28.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:02
Fethiye potada operasyon yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yabancılarından Branden Fraizer ve geçen sezondan bu yana takımda forma giyen Erick Neal'la yollarını ayırırken, kadrosunu Rick Ledo ile takviye etti.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yabancılarından Branden Fraizer ve geçen sezondan bu yana takımda forma giyen Erick Neal'la yollarını ayırırken, kadrosunu Rick Ledo ile takviye etti.

Kariyerinde daha önce NBA'de 2013-2015 yılları arasında Dallas Mavericks ve New York Knicks formalarını giyen 28 yaşında, 2.01 boyundaki şutör guard, ülkemizde Yeşilgiresun Belediyespor ve Anadolu Efes'te de oynadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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