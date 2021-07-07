Fethiye potada Ogün'ü aldı
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Fethiye potada Ogün'ü aldı

Fethiye potada Ogün'ü aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk maceranın ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transferde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk maceranın ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transferde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı.

33 yaşında, 1.98 boyundaki forvet geçen sezon 31 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaund, 1.5 asistlik performans sergiledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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