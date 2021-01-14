Fethiye potada moral arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fethiye potada moral arıyor

14.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:39
Fethiye potada moral arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya yenilerek 16 maçta 4 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olarak kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya yenilerek 16 maçta 4 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olarak kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Aldığı 5 galibiyetle kümede kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden birine konuk olacak Fethiye, kazanıp hem moral tazelemeyi hem de yarışa tutunmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye potada moral arıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:42:05. #1.15#
title