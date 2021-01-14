Fethiye potada moral arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Pınar Karşıyaka'ya yenilerek 16 maçta 4 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olarak kalan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Aldığı 5 galibiyetle kümede kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden birine konuk olacak Fethiye, kazanıp hem moral tazelemeyi hem de yarışa tutunmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı