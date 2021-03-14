Fethiye potada krizden zafer çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiye potada krizden zafer çıkardı

14.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:07
Fethiye potada krizden zafer çıkardı

ING Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişatın yanı sıra maaşlarını alamayan oyuncuların 2 haftadır yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, moralsiz gittiği deplasmanda Petkimspor'u 79-69 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişatın yanı sıra maaşlarını alamayan oyuncuların 2 haftadır yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, moralsiz gittiği deplasmanda Petkimspor'u 79-69 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlandı. Ligde 24 haftada 6 galibiyete ulaşan Fethiye, sıkıntılı dönemde hayati öneme sahip galibiyetle kendine geldi. Fethiye Bld'nin son transferi Ricky Ledo, Petkimspor potasına 30 sayı göndererek galibiyetin mimarı oldu. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay, maçın ardından takımın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "İyi olan günlerde basketbol sayesinde ayakta durabiliyorsak, zor günlerde de tutunacağımız tek dal basketbol. Bizi kurtaracak tek dalın basketbol olduğunu söyledim oyuncularıma. Onlar da reaksiyon verdiler. Onur mücadelesi kazanan oyuncularımla gurur duyuyorum. Sıkıntılı günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Haftaya yeni onur mücadelemiz olacak" açıklamasını yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan
Magazin Esra Erol Prens Harry Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye potada krizden zafer çıkardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:13:54. #1.15#
title