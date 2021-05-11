Fethiye potada kahroldu
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Fethiye potada kahroldu

Fethiye potada kahroldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u deplasmanda 93-83 mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yine de küme düşmekten kurtulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u deplasmanda 93-83 mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yine de küme düşmekten kurtulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet alan Fethiye'nin çabası, kümede kalmaya yetmedi. Fethiye Bld, sezonu 30 haftada 9 galibiyetle tamamlarken, son maça kadar çekiştiği rakibi Petkimspor, aynı saatte deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup edip 10 galibiyete ulaşınca küme düşen taraf oldu. Basketbol Federasyonu tarafından sezonun başlamasına günler kala lige dahil edilip kadrosunu sezon içinde yaptığı transferlerle şekillendiren Fethiye, hazırlıksız girdiği ligdeki tarihinin ilk yılında küme düşse de mücadelesiyle alkış aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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