Fethiye potada kahroldu
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Fethiye potada kahroldu

21.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:43
Fethiye potada kahroldu

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Petkimspor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde Tofaş'a 101-76 yenilirken bitime 5 hafta kala kurtuluş şansını azalttı.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Petkimspor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde Tofaş'a 101-76 yenilirken bitime 5 hafta kala kurtuluş şansını azalttı. 25 haftada 6 galibiyetle son sırada kalan Fethiye, kurtuluş hattındaki en yakın rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 galibiyet geride kaldı. Sezon başında 1 puanı silinen Galatasaray'dan ikili averajı iyi olan Fethiye temsilcisi, kalan 5 maçta rakiplerini yakalamaya çalışacak. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kurtuluş savaşında kalan maçlarını Darüşşafaka (D), Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji (D), Büyükçekmece ve Afyon Belediyespor'la (D) oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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