Fethiye potada kader sınavında
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Fethiye potada kader sınavında

Fethiye potada kader sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 28 haftada 7 galibiyet alıp umutlarını tüketen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın evinde Büyükçekmece Basketbol'u yenemezse küme düşecek.

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ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 28 haftada 7 galibiyet alıp umutlarını tüketen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın evinde Büyükçekmece Basketbol'u yenemezse küme düşecek. Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Büyük oranda havlu atan, ligde kalma şansı mucizelere bağlı olan Muğla temsilcisi kalan 2 maçını kazansa dahi rakiplerinin alacağı skorları bekleyecek. 


- Fethiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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