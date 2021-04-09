Fethiye potada en kritik maçta

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Türk Telekom'u son saniyede yenmesine rağmen son 3 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Türk Telekom'u son saniyede yenmesine rağmen son 3 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde son haftalara girilirken Fethiye Bld, 27 maçta 7 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Bahçeşehir'in 26 maçta 9 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı