Fethiye potada çıkış arıyor
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Fethiye potada çıkış arıyor

06.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:30
Fethiye potada çıkış arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 22 haftada yalnız 5 galibiyet alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 22 haftada yalnız 5 galibiyet alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.

Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Gaziantep Basketbol, ligde 11 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor. Fethiye Belediyespor, kadrosundan son olarak Branden Frasier ve sakatlığı bulunan Erick Neal'la yollarını ayırıp, şutör guard Ricky Ledo'yu transfer etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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