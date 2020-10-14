Fethiye Orman İşletme Müdürü "zimmet" iddiasıyla gözaltına alındı
14.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:38
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.
İşletme Müdürü G.Z'nin kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin vererek akrabalarının villalarında kullandığı iddiası üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından G.Z, zimmetine mal geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır