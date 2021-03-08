Fethiye'nin potada umutları tükeniyor

SEZON başında ligin başlamasına günler kala tarihinde ilk kez dahil olduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 90-60 yenilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kümede kalma umutları azalıyor.