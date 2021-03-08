Fethiye'nin potada umutları tükeniyor
SEZON başında ligin başlamasına günler kala tarihinde ilk kez dahil olduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 90-60 yenilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kümede kalma umutları azalıyor.
SEZON başında ligin başlamasına günler kala tarihinde ilk kez dahil olduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 90-60 yenilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kümede kalma umutları azalıyor. Üst üste 3 yenilgiyle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Fethiye, sezon boyunca 23 maçta yalnız 5 galibiyet alabildi.
Normal sezonun bitimine 7 hafta kala Muğla temsilcisinin düşme hattının tek basamak üzerindeki Galatasaray'la arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Yabancı kadrosunda geçen haftalarda operasyona giden Fethiye Belediyespor'da maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan oyuncuların bir süredir antrenman boykotu yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı