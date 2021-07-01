Fethiye'nin potada ilk hamlesi İlker
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Fethiye'nin potada ilk hamlesi İlker

Fethiye'nin potada ilk hamlesi İlker
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'ne döndüğü yeni yıl öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'ne döndüğü yeni yıl öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Fethiye temsilcisi geçen sezonu Akhisar Belediye Basketbol'da geçiren İlker Tunalı'yı transfer etti. Akhisar'da çıktığı 30 maçta 8.3 sayı ve 5.7 ribaund ortalamalarını yakalayan uzun forvet daha önce ise İstanbul BŞB, Yalovaspor, Manisa BŞB, Samsunspor'da forma giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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