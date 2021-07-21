Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor
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Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor

Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Fırat, gazetecilere, arife günü Ölüdeniz Mahallesi'ne 52 Bin 460 aracın giriş yaptığını söyledi.

İlçenin en büyük gelir kapısının turizm olduğunu vurgulayan Fırat, "Ne kadar çok turist bölgemize gelirse biz de o kadar çok seviniyoruz. Tahminlerimize göre ilçemizin Kurban Bayramı tatilindeki nüfusu 1 milyonu geçmiş durumda. Jandarma ve emniyet müdürlüğümüzden elde ettiğimiz kayıtlar ve verilere göre çok ciddi rakamlarda ilçemizde misafir ağırlıyoruz. Tatil için misafirlerimizi Fethiye'ye davet ediyoruz. İlçemizin alt yapısı sağlam durumda." ifadesini kullandı.

Alim Karaca ise yaşanan yoğunluk nedeniyle Fethiye nüfusunun 4 kat arttığını dile getirdi.

Normal günlerde ilçe genelinden 160 ton çöp çıkarken bayram tatilinde 468 ton çöp toplandığını aktaran Karaca, tatil bitimine kadar misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için gayret edeceklerini söyledi.

Karaca, ilçedeki turistik tesislerin neredeyse tamamının dolu olduğunu belirterek tatile geleceklere rezervasyon yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Fethiye'nin nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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